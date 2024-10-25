flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC251,562
  • Тираж PROOF122,167

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1977
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2871 проданному на аукционе Katz Auction за 55 EUR. Торги состоялись 25 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата20 июля 2025
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Frühwald - 20 января 2024
ПродавецFrühwald
Дата20 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 26 декабря 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата26 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 марта 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 марта 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2017
СохранностьAU
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ММД составляет 6 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ММД?

Для продажи 5 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Таллин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

