5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC225,653
  • Тираж PROOF118,353

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Бег" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61556 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата10 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 28 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьPF69 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе V. GADOURY - 6 июня 2023
ПродавецV. GADOURY
Дата6 июня 2023
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Numisbalt - 13 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата13 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Rare Coins - 19 октября 2022
ПродавецRare Coins
Дата19 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Rio de la Plata - 19 июня 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Бег" с буквами ЛМД составляет 15 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Бег" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Бег" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Бег" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бег" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

