Россия

5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание"
Реверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание"

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC226,655
  • Тираж PROOF118,353

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
Цены на аукционах (25)

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6009 проданному на аукционе Auction World за 4400 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.

Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе V. GADOURY - 6 июня 2023
ПродавецV. GADOURY
Дата6 июня 2023
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Numisbalt - 13 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата13 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Rio de la Plata - 19 июня 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 сентября 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Денга1700 - 17 декабря 2020
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Денга1700 - 17 декабря 2020
ПродавецДенга1700
Дата17 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Numisbalt - 9 июля 2020
ПродавецNumisbalt
Дата9 июля 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" на аукционе Coinhouse - 28 сентября 2019
ПродавецCoinhouse
Дата28 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД составляет 15 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

