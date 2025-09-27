5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC226,655
- Тираж PROOF118,353
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1978
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6009 проданному на аукционе Auction World за 4400 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД составляет 15 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Плавание" со знаком ЛМД?
Для продажи 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Плавание" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.