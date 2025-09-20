5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC251,562
- Тираж PROOF122,167
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1977
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2025.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД составляет 25 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ЛМД?
Для продажи 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.