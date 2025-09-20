flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC251,562
  • Тираж PROOF122,167

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1977
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (9)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Coins.ee - 8 ноября 2020
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Coins.ee - 8 ноября 2020
ПродавецCoins.ee
Дата8 ноября 2020
СохранностьMS68 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Таллин" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Таллин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1977 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 5 рублейНумизматические аукционы