Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1980 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1259 проданному на аукционе Монеты и Медали за 25000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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