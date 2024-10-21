Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1980 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1259 проданному на аукционе Монеты и Медали за 25000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • MS67 (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5300 RUB
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1980 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1980 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1980 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 окт. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск