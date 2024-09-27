Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1980 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2749 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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