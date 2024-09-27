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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1980 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2749 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1980 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 5 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
5 ₽
Цена в валюте аукциона 5 RUB
Россия 5 копеек 1980 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1980 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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