10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC126,220
  • Тираж PROOF95,420

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1980
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (21)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7449 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Pesek Auctions - 29 марта 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьMS69 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 30 апреля 2020
ПродавецKatz
Дата30 апреля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 23 февраля 2020
ПродавецKatz
Дата23 февраля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 1 декабря 2019
ПродавецKatz
Дата1 декабря 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Katz - 24 марта 2019
ПродавецKatz
Дата24 марта 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Борьба" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
