РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
Памятные серебряные монеты 10 рублей РСФСР и СССР - Россия
10 рублей 1977Олимпиада - 1980. Москва
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД250,414121,423011977ММД250,414121,423032
10 рублей 1977Олимпиада 1980. Эмблема
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД250,040121,137057
10 рублей 1978Олимпиада - 1980. Велосипед
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД226,404118,4030371978Без знака монетного двора--016
10 рублей 1978Олимпиада - 1980. Гребля
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД--001978ММД192,204118,403043
10 рублей 1978Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД--001978ММД192,203118,409041
10 рублей 1978Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД220,583119,343061978ММД220,583119,343015
10 рублей 1979Олимпиада - 1980. Баскетбол
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД220,583119,2430151979Без знака монетного двора--00
10 рублей 1979Олимпиада - 1980. Волейбол
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД220,583119,2430361979Без знака монетного двора--00
10 рублей 1979Олимпиада - 1980. Дзюдо
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД207,078107,928041979ММД207,078107,928021
10 рублей 1979Олимпиада - 1980. Бокс
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД207,078107,928040
10 рублей 1979Олимпиада - 1980. Гиревой спорт
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД207,078107,928023
10 рублей 1980Олимпиада - 1980. Борьба
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420021
10 рублей 1980Олимпиада - 1980. Перетягивание каната
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420028
10 рублей 1980Олимпиада - 1980. Гонки на оленьих упряжках
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420030
Популярные разделы