10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол". Без знака монетного двора?

Для продажи 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.