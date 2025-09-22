flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Bertolami Fine Art

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC250,040
  • Тираж PROOF121,137

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1977
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):35 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата20 июля 2025
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Rare Coins - 22 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата22 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Al Sur del Mundo - 8 декабря 2024
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата8 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Hermes Auctions - 20 августа 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата20 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 мая 2024
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 мая 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата1 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS69 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 10 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД составляет 35 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

