10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Bertolami Fine Art
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес33,3 гр
- Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC250,040
- Тираж PROOF121,137
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 рублей
- Год1977
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД составляет 35 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 рублей 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" со знаком ЛМД?
Для продажи 10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада 1980. Эмблема" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.