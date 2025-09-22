flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC226,404
  • Тираж PROOF118,403

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (37)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1608 проданному на аукционе Katz Auction за 3600 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Numismática Leilões - 20 марта 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 27 ноября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата27 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" с буквами ЛМД составляет 25 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Велосипед" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1978 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 10 рублейНумизматические аукционы