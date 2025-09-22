flag
10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC250,414
  • Тираж PROOF121,423

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1977
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION за 800 EUR. Торги состоялись 31 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьAU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе COINSNET - 31 августа 2024
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе COINSNET - 31 августа 2024
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Rio de la Plata - 15 декабря 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Numismatica Ferrarese - 13 ноября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата13 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Bertolami - 12 июня 2022
ПродавецBertolami
Дата12 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 10 рублей 1977 ММД "Олимпиада - 1980. Москва" на аукционе Numismatica Ferrarese - 26 декабря 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата26 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1977 года ММД "Олимпиада - 1980. Москва" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

