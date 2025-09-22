10 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Москва" (Россия, РСФСР и СССР)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Москва" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.