10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,583
  • Тираж PROOF119,343

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):120 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе AURORA - 10 апреля 2025
ПродавецAURORA
Дата10 апреля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе ibercoin - 21 марта 2024
Продавецibercoin
Дата21 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьMS68 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Tauler & Fau - 12 ноября 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата12 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 120 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки с шестом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

