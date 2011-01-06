flag
10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
Средняя цена (PROOF):13000 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе The New York Sale за 13000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 17 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата17 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 25 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата25 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 10 июня 2021
ПродавецRussiancoin
Дата10 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 28 мая 2020
ПродавецRussiancoin
Дата28 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2019
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 30 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата30 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 10 января 2019
ПродавецRussiancoin
Дата10 января 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Russiancoin - 10 января 2018
ПродавецRussiancoin
Дата10 января 2018
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьMS68 PCGS
Цена
3611 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 10 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Велосипед" на аукционе New York Sale - 6 января 2011
ПродавецNew York Sale
Дата6 января 2011
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", разновидность - без знака монетного двора?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", разновидность - без знака монетного двора, составляет 3600 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", вариант - без знака монетного двора?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", вариант - без знака монетного двора, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора?

Для продажи 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

