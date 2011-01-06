10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес33,3 гр
- Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 рублей
- Год1978
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе The New York Sale за 13000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", разновидность - без знака монетного двора?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", разновидность - без знака монетного двора, составляет 3600 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", вариант - без знака монетного двора?
Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед", вариант - без знака монетного двора, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед". Без знака монетного двора?
Для продажи 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Велосипед" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.