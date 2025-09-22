flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC126,220
  • Тираж PROOF95,420

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1980
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Russiancoin за 1350 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Россия 10 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1350 RUB
Россия 10 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ЛМД составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Борьба" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Борьба" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

