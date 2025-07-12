flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC192,204
  • Тираж PROOF118,403

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (43)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Numisbalt за 36 EUR. Торги состоялись 12 июля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS68 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Stack's - 13 апреля 2025
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Stack's - 13 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS69 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
ПродавецStare Monety
Дата6 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 23 января 2024
ПродавецBAC
Дата23 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Гребля" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1978 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 10 рублейНумизматические аукционы