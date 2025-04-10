flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,583
  • Тираж PROOF119,243

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1979
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):50 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (36)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе AURORA - 10 апреля 2025
ПродавецAURORA
Дата10 апреля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе WCN - 13 марта 2025
ПродавецWCN
Дата13 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS69 NGC
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" с буквами ЛМД составляет 35 USD для регулярного чекана и 50 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Волейбол" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Волейбол" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

