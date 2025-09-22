10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес33,3 гр
- Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC192,203
- Тираж PROOF118,409
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 рублей
- Год1978
- Монетный дворМосква
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 RUB. Торги состоялись 13 декабря 2023.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" со знаком ММД?
Для продажи 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.