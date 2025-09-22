flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC192,203
  • Тираж PROOF118,409

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (41)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 RUB. Торги состоялись 13 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе AURORA - 21 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата21 августа 2025
СохранностьMS70 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS68 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Stary Sklep - 16 февраля 2025
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Stary Sklep - 16 февраля 2025
ПродавецStary Sklep
Дата16 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Stary Sklep - 16 февраля 2025
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Stary Sklep - 16 февраля 2025
ПродавецStary Sklep
Дата16 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Katz - 28 января 2024
ПродавецKatz
Дата28 января 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Rare Coins - 13 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата13 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 10 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1978 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 10 рублейНумизматические аукционы