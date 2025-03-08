flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC207,078
  • Тираж PROOF107,928

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1979
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):45 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Бокс" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Katz Auction за 126 EUR. Торги состоялись 8 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Numismática Leilões - 20 марта 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
ПродавецNumimarket
Дата18 апреля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Бокс" с буквами ЛМД составляет 25 USD для регулярного чекана и 45 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Бокс" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Бокс" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Бокс" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Бокс" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

