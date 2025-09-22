flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гребля" (Россия, РСФСР и СССР)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гребля" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Гребля" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гребля" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1978 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 10 рублейНумизматические аукционы