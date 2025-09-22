РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес33,3 гр
- Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 рублей
- Год1978
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Для продажи 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
