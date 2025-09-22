10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" (Россия, РСФСР и СССР)

Где продать монету 10 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Догони девушку (кыз куу)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.