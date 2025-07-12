flag
10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт"

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC207,078
  • Тираж PROOF107,928

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1979
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 12 июля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Coins NB - 29 марта 2025
ПродавецCoins NB
Дата29 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
ПродавецNumimarket
Дата18 апреля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Rare Coins - 19 октября 2022
ПродавецRare Coins
Дата19 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Sartor Numismatica - 23 июня 2022
ПродавецSartor Numismatica
Дата23 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Aste - 10 апреля 2021
ПродавецAste
Дата10 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Денга1700 - 17 декабря 2020
ПродавецДенга1700
Дата17 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Coinhouse - 14 декабря 2019
ПродавецCoinhouse
Дата14 декабря 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" на аукционе Coinhouse - 28 сентября 2019
ПродавецCoinhouse
Дата28 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" с буквами ЛМД составляет 35 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" со знаком ЛМД?

Для продажи 10 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гиревой спорт" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
