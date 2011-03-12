flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес33,3 гр
  • Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC207,078
  • Тираж PROOF107,928

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал10 рублей
  • Год1979
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (21)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе COINSNET - 31 августа 2024
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе COINSNET - 5 сентября 2021
ПродавецCOINSNET
Дата5 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Денга1700 - 17 декабря 2020
ПродавецДенга1700
Дата17 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Aureo & Calicó - 5 июля 2017
ПродавецAureo & Calicó
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Россия 10 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" со знаком ММД?

Для продажи 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
