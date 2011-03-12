10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес33,3 гр
- Чистого серебра (0,9636 oz) 29,97 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC207,078
- Тираж PROOF107,928
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 рублей
- Год1979
- Монетный дворМосква
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД составляет 35 USD для регулярного чекана и 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Дзюдо" со знаком ММД?
Для продажи 10 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Дзюдо" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.