1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1980
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):70 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Katz Auction за 118 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Frühwald - 14 сентября 2025
ПродавецFrühwald
Дата14 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Rio de la Plata - 15 марта 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата15 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Coins.ee - 11 декабря 2022
ПродавецCoins.ee
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Katz - 18 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата18 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 7 ноября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата7 ноября 2021
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS69 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 4 февраля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата4 февраля 2021
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1980 "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" на аукционе Numisbalt - 24 октября 2020
ПродавецNumisbalt
Дата24 октября 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" составляет 25 USD для регулярного чекана и 70 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий"?

Для продажи 1 рубль 1980 года "Олимпиада 80. Юрий Долгорукий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

