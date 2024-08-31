Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1980 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1980
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (300) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 57000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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