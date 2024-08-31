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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1980 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1980 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1980 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1980
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (300) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 57000 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF66 ННР
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 6, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 6, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1980 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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