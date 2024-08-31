Червонец (10 рублей) 1980 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

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