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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе MS67 за 1800 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1980 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1980 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 10 копеек 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 10 копеек 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1980 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1980 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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