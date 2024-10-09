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15 копеек 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Александр - October 18, 2018
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Александр - October 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1980 на аукционе Александр - July 6, 2017
Россия 15 копеек 1980 на аукционе Александр - July 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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