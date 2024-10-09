Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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