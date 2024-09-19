Червонец (10 рублей) 1980 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Александр за 410579 RUB. Торги состоялись 5 декабря 2022.

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