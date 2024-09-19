Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1980 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1980
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Александр за 410579 RUB. Торги состоялись 5 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3991 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF68
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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