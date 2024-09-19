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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1980 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1980 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1980 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1980
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1980 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Александр за 410579 RUB. Торги состоялись 5 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3991 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Heritage - March 31, 2024
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF68
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность PF69 ННР
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1980 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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