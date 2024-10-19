Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1980 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1980 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Монеты и Медали за 3000 RUB. Торги состоялись 24 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1101 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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