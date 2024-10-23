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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1980 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1980 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1980 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе Монеты и Медали за 195000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2099 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Александр - February 16, 2016
Россия 20 копеек 1980 на аукционе Александр - February 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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