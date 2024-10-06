150 рублей 1990 года ЛМД "Полтавская битва" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1990 года "Полтавская битва" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 950 EUR. Торги состоялись 22 октября 2010.

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