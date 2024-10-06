Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1990 года ЛМД "Полтавская битва" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1990 года "Полтавская битва" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 950 EUR. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (1)
- Felzmann (4)
- Gärtner (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (6)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- Katz (3)
- Künker (13)
- Meister & Sonntag (1)
- Niemczyk (1)
- Nomisma (1)
- Numisbalt (1)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (4)
- VL Nummus (1)
- WAG (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 18 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 150 рублей 1990 "Полтавская битва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск