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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1990 года ЛМД "Полтавская битва" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1990 года ЛМД "Полтавская битва" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1990 года ЛМД "Полтавская битва" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1990 года "Полтавская битва" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 950 EUR. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Goldberg - September 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Nomisma - October 18, 2017
Продавец Nomisma
Дата 18 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC PL
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Полтавская битва" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 150 рублей 1990 "Полтавская битва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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