Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,403
- Тираж PROOF 19,853
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Дискобол" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Katz Auction за 3902 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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