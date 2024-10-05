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150 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,403
  • Тираж PROOF 19,853

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Дискобол" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Katz Auction за 3902 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Stack's - September 13, 2024
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Stack's - September 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS69 NGC
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF69 NGC
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Sima Srl - October 18, 2024
Россия 150 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" на аукционе Sima Srl - October 18, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 18 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 150 рублей 1978 "Олимпиада - 1980. Дискобол" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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