150 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Дискобол" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Дискобол" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Katz Auction за 3902 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

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