Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,728
- Тираж PROOF 17,078
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1979
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (174)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2426 проданному на аукционе Numisbalt за 1050 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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