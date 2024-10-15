150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2426 проданному на аукционе Numisbalt за 1050 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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