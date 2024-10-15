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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,728
  • Тираж PROOF 17,078

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1979
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (174)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2426 проданному на аукционе Numisbalt за 1050 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
715 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Aste - September 19, 2023
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Где купить?
Россия 150 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 150 рублей 1979 "Олимпиада - 1980. Античные колесницы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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