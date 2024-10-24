Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1990 года ЛМД "Корабль Святой Гавриил" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 6,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1990 года "Корабль Святой Гавриил" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 28 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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