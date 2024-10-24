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150 рублей 1990 года ЛМД "Корабль Святой Гавриил" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1990 года ЛМД "Корабль Святой Гавриил" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1990 года ЛМД "Корабль Святой Гавриил" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1990 года "Корабль Святой Гавриил" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 28 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1029 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность PROOF
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Где купить?
Россия 150 рублей 1990 ЛМД "Корабль Святой Гавриил" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 150 рублей 1990 "Корабль Святой Гавриил" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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