Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1991 года ЛМД "Отечественная война 1812 года" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1991 года "Отечественная война 1812 года" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6758 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 1 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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- Sonntag (5)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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