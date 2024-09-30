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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1991 года ЛМД "Отечественная война 1812 года" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1991 года ЛМД "Отечественная война 1812 года" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1991 года ЛМД "Отечественная война 1812 года" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1991 года "Отечественная война 1812 года" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6758 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 1 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (5)
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Отечественная война 1812 года" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 150 рублей 1991 "Отечественная война 1812 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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