Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1991 года ЛМД "Иоанн Вениаминов" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 6,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1991 года "Иоанн Вениаминов" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6953 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 25 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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