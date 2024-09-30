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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1991 года ЛМД "Иоанн Вениаминов" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1991 года ЛМД "Иоанн Вениаминов" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1991 года ЛМД "Иоанн Вениаминов" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1991 года "Иоанн Вениаминов" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6953 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе MUNZE - March 17, 2022
Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Heritage - July 4, 2013
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Heritage - July 4, 2013
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 150 рублей 1991 ЛМД "Иоанн Вениаминов" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 150 рублей 1991 "Иоанн Вениаминов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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