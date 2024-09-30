150 рублей 1991 года ЛМД "Иоанн Вениаминов" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1991 года "Иоанн Вениаминов" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 6953 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 25 июня 2009.

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