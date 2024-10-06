Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,910
- Тираж PROOF 24,160
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1977
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 7000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 11 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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