150 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 7000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

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