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150 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,910
  • Тираж PROOF 24,160

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1977
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Эмблема" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 7000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Katz - May 29, 2024
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Frühwald - January 19, 2024
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Pandolfini Casa d'Aste - December 11, 2023
Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 11 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Katz - November 24, 2023
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность PF66 NGC
К аукциону
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Sima Srl - October 18, 2024
Россия 150 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Эмблема" на аукционе Sima Srl - October 18, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 18 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

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