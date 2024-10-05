Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1988 года ЛМД "Слово о полку Игореве" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1988
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1988 года "Слово о полку Игореве" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5996A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1700 EUR. Торги состоялись 19 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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