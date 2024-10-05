150 рублей 1988 года ЛМД "Слово о полку Игореве" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1988 года "Слово о полку Игореве" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5996A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1700 EUR. Торги состоялись 19 марта 2008.

Сохранность PROOF (72) UNC (5) AU (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (9) PF69 (13) DETAILS (0) ULTRA CAMEO (22) Сервис NGC (16) PCGS (7)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

BAC (3)

Erwin Dietrich (1)

Felzmann (3)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (5)

Grün (1)

Heritage (6)

Hess Divo (1)

Höhn (1)

Katz (4)

Künker (19)

Meister & Sonntag (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Nomisma (1)

Numisbalt (10)

Rauch (4)

Reinhard Fischer (1)

SINCONA (1)

Sonntag (4)

Stack's (2)

Taisei (1)

WAG (2)

Westfälische (1)