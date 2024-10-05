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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1988 года ЛМД "Слово о полку Игореве" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1988 года ЛМД "Слово о полку Игореве" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1988 года ЛМД "Слово о полку Игореве" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1988
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1988 года "Слово о полку Игореве" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5996A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1700 EUR. Торги состоялись 19 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Россия 150 рублей 1988 ЛМД "Слово о полку Игореве" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 150 рублей 1988 "Слово о полку Игореве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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