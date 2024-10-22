150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные борцы" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Античные борцы" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2017.

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