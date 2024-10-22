Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные борцы" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,578
- Тираж PROOF 18,978
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1979
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (162)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Античные борцы" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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