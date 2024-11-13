50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 90017 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1300 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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