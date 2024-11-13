Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 585 пробы
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,585)
- Вес 13,3 гр
- Чистого золота (0,2501 oz) 7,7805 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 90017 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1300 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Александр
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 63912 RUB
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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