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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 585 пробы

Аверс монеты - 50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,585)
  • Вес 13,3 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7805 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 90017 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1300 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Александр - June 9, 2022
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Александр - June 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 63912 RUB
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Soler y Llach - May 7, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Cayón - February 26, 2010
Продавец Cayón
Дата 26 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 1, 2009
Продавец Künker
Дата 1 октября 2009
Сохранность UNC
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность UNC
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 9, 2008
Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 8, 2007
Продавец Künker
Дата 8 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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