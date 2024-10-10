Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1988 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1988 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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