Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1386 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PL69 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PL69 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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