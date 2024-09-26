10 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1386 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность PROOFLIKE (3) UNC (8) AU (1) XF (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) SP66 (7) PL69 (2) PL66 (1) Сервис NGC (3) PCGS (8)