Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1988 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Монеты и Медали за 5500 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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