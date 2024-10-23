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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1988 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Монеты и Медали за 5500 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1988 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1988 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1988 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1988 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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