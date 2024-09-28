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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Империя за 4700 RUB. Торги состоялись 2 октября 2010.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (10)
  • Денга1700 (1)
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1988 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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