Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Империя за 4700 RUB. Торги состоялись 2 октября 2010.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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