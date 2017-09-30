flag
1 рубль 1988 года "Лев Толстой" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1988
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1988 года "Лев Толстой". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 70 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Artemide Aste - 1 сентября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки CCG
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 18 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата18 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - 7 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата7 июля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1988 "Лев Толстой" на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1988 года "Лев Толстой"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" составляет 20 USD для регулярного чекана и 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1988 года "Лев Толстой"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1988 года "Лев Толстой"?

Для продажи 1 рубль 1988 года "Лев Толстой" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

