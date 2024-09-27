50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Редкие Монеты за 340 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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