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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Дата 1987 на гурте

Аверс монеты - 50 копеек 1988 года Дата 1987 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1988 года Дата 1987 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Редкие Монеты за 340 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8600 RUB
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6300 RUB
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - November 23, 2017
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - November 23, 2017
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PL64 NGC
Цена
******
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - July 6, 2017
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - July 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - December 17, 2016
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Александр - December 17, 2016
Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
******
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Империя - January 23, 2010
Продавец Империя
Дата 23 января 2010
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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