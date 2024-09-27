Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Дата 1987 на гурте
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1988 года. Дата 1987 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Редкие Монеты за 340 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- Александр (3)
- Империя (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8600 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PL64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск