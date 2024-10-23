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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1988 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

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Россия 2 копейки 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 2 копейки 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1988 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1988 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 2 копейки 1988 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1988 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1988 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1988 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1988 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1988 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1988 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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