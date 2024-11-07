Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1988 года ММД "Златник Владимира" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1988
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1988 года "Златник Владимира" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1305 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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