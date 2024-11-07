100 рублей 1988 года ММД "Златник Владимира" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1988 года "Златник Владимира" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

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