Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1988 года ММД "Златник Владимира" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1988 года ММД "Златник Владимира" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1988 года ММД "Златник Владимира" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1988
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1988 года "Златник Владимира" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (5)
  • GINZA (2)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (5)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (1)
  • Künker (19)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Montenegro (1)
  • Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (4)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
  • Александр (1)
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1305 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Hermes Auctions - September 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Katz - May 29, 2024
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе GINZA - October 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе GINZA - October 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 100 рублей 1988 ММД "Златник Владимира" на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 рублей 1988 "Златник Владимира" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 437
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1988 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 100 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Cambi Aste
Аукцион 7 нояб. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 13 нояб. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 14 нояб. 2024
Категория
Год
Поиск