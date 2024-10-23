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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 1 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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