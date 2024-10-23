Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 1 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Russiancoin (3)
- Империя (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск